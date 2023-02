Palermo, tuttofare Valente: corsa e cross, Nicola decisivo anche in Serie B

"Tecnica, velocità, abilità nei cross e fiato da vendere. Valente conquista il Palermo e Palermo . L’esterno offensivo rosanero è una delle sorprese più belle di questa stagione, la prima per lui in Serie B ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sull'esterno offensivo ex Carrarese .

Dopo una grande stagione in Serie C con Baldini, Valente ha trovato continuità di rendimento anche in Serie B con Corini che non vuole privarsi del suo pendolino sulla fascia destra, al punto di preferirlo a Di Mariano nel match interno contro il Frosinone. Una quantità infinita di chilometri percorsi, dribbling e traversoni insidiosi messi al centro dell'area di rigore avversaria. "Purtroppo non abbiamo portato a casa il risultato pieno, però la partita col Frosinone ci dà la consapevolezza che stiamo davvero diventando una squadra tosta, ordinata ed importante", ha dichiarato nella giornata di ieri Valente ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante. E Nicola, in questa squadra tosta, recita ormai un ruolo da protagonista con il Genio che ripone piena fiducia nelle doti tecniche del classe 1991.