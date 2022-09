Palermo, tutto pronto per il ritiro a Manchester: programma e test fissato

I rosanero - informa il club di viale del Fante - scenderanno in campo già nel pomeriggio per il primo allenamento, mentre nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì è prevista una doppia seduta, alternando il lavoro in campo e quello in palestra. Nel pomeriggio di venerdì è in programma un allenamento congiunto con la prima squadra del Nottingham Forest, militante in Premier League, sul campo dell’Academy Stadium del Campus. Sabato mattina, infine, il Palermo svolgerà l’ultimo allenamento mattutino prima di far rientro in città.