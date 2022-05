Palermo, tutti a disposizione di Baldini: rosa verso Chiavari, da Accardi a…De Rose

Tutta la squadra è partita direzione Chiavari, dove oggi alle 20:30 affronterà la Virtus Entella nella gara d'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C

Quasi tutto pronto per la gara d'andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C tra Virtus Entella e Palermo . La formazione di Silvio Baldini è partita nella tarda mattinata di ieri dal capoluogo siciliano alla volta di Chiavari , dove questa sera - alle ore 20:30 - sfiderà la compagine allenata da Gennaro Volpe sul rettangolo verde del 'Comunale'.

Crocevia fondamentale per De Rose e compagni, con il capitano che - nonostante la squalifica - ha comunque voluto prendere parte alla trasferta in Liguria per sostenere il gruppo rosanero. Anche Andrea Accardi è tornato agli ordini di Baldini per questa gara d'andata, nonostante i problemi al ginocchio che lo avevano tenuto fuori nel match di ritorno contro la Triestina. Resta in forte dubbio la sua presenza dal primo minuto, ma certamente resta a disposizione del tecnico toscano che dovrebbe però preferirgli Buttaro sulla corsia di destra.