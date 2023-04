Palermo, Tutino: “Venezia fa male, colpiti mentalmente dal pari. Serve autocritica”

Arrivato con grandi aspettative nella sessione invernale di calciomercato, Gennaro Tutino è stato fin qui impiegato a singhiozzo, lasciando intravedere soltanto sprazzi della sua qualità e del suo talento. Un assist e due reti messe a segno con la maglia rosanero dall'ex jolly offensivo del Parma, che ha firmato il calcio di rigore della speranza nel finale della gara persa per tre a due contro il Venezia dalla formazione guidata da Corini. Di seguito le dichiarazioni del fantasista di origini campane rilasciate al sito ufficiale del Palermo FC.

"Contro il Venezia sconfitta che brucia e ci fa male, volevamo a tutti i costi riuscire a portare qualche punto. Siamo andati in vantaggio, poi ci siamo fatti recuperare nel secondo tempo. Forse abbiamo accusato un po’ il loro pareggio mentalmente, poi non siamo riusciti più ad essere gli stessi del primo tempo. Siamo dispiaciuti, ora la partita è andata. L’unica cosa che possiamo fare è pensare alla prossima, iniziando a lavorare forte già da oggi. E’ il momento di fare un po’ di autocritica sugli errori e sulle cose che possiamo migliorare. L’unica modo che abbiamo per farlo è quello di lavorare sul campo e di stare concentrati. Mancano ancora 5 partite, sono tanti punti"