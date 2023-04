Palermo, Tutino: “Testa al Benevento, è la partita più importante. Gol e tifosi…”

"Dispiace che il mio gol non sia servito, avrei preferito non fare gol ma che la squadra avesse vinto o pareggiato perché l’obiettivo deve essere quello comune. Cercherò comunque di dare il massimo in queste ultime partite come ho sempre fatto, sperando che qualche gol possa servire alla squadra. E’ normale che siamo tutti dispiaciuti per i tantissimi tifosi che ci seguono, anche a Venezia abbiamo avuto il sostegno di un settore stracolmo, gente che fa sacrifici e vorrebbe sempre vedere la squadra vincere. Questo nell’ultima partita non è capitato e noi, parlo anche a nome dei miei compagni, siamo davvero amareggiati. Io sono convinto che i nostri tifosi ci seguiranno anche in casa contro il Benevento, l’unica cosa che possiamo fare è lavorare forte in settimana per cercare di dargli soddisfazioni. Oggi il nostro unico pensiero è la gara col Benevento, la prossima gara è sempre la più importante. Noi come abbiamo già detto veniamo da risultati altalenanti, è da un po’ che non vinciamo. E’ una partita importante, vogliamo i tre punti, anche se sappiamo che la classifica del Benevento non rispecchia i valori della squadra. Una squadra forte che l’anno scorso è arrivata settima in classifica. Hanno cambiato allenatore, avranno sicuramente tante motivazioni. Ma noi dobbiamo portarne il doppio in campo per cercare di vincere la partita".