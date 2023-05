Palermo, Tutino: “Non so cosa mi aspetta in futuro ma grazie per questi mesi intensi”

Non so ancora cosa mi aspetta in futuro, oggi però ci tengo a ringraziare chi mi ha dato la possibilità di indossare questa maglia: società, staff tecnico, i miei compagni di squadra e tutti i tifosi che mi hanno sostenuto sin dal primo giorno.

Sono stati 4 mesi intensi , ho vissuto emozioni forti , ho conosciuto tante belle persone in campo e fuori.

Anche se non ho raggiunto gli obiettivi che mi ero prefissato, personali e di squadra, ho ritrovato sensazioni positive. Mentali prima di tutto, ma anche tecniche e fisiche. E questo per me è già un grande passo. Anzi un punto di partenza che mi regala grande fiducia e slancio per la prossima stagione.

Per ultimi, ma non per importanza volevo ringraziare i 3 magazzinieri Pasquale, Gabriele e Franco e tutti i ragazzi dell’area medica .

Forza Palermo con orgoglio

Vi abbraccio , Gennaro"