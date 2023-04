Palermo, Tutino ci sei? A Corini serve la sua fantasia per rilanciarsi

Tutino ha fin qui realizzato un solo gol con il Palermo

"Con il Modena sembrava avesse trovato il codice di sblocco: partita perfetta, gol e assist. Invece resta l’unica gara in cui Gennaro Tutino ha lasciato il segno. La riconferma a Parma nella sua sfida da ex non ha prodotto altre griffe, e nemmeno i pochi minuti finali contro il Cosenza hanno fatto registrare particolari sussulti", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i riflettori sul numero sette rosanero.

Dodici partite disputate dal suo arrivo a gennaio, un solo gol in maglia rosanero. Verrebbe da dire che il Palermo stia ancora aspettando Tutino. "Dopo oltre due mesi, da un giocatore del suo calibro in questa categoria è lecito aspettarsi di più", si legge. La coppia formata dal 1' minuto dall'attaccante napoletano e da Brunori non ha sortito gli effetti sperati con zero gol all'attivo contro Frosinone, Südtirol e Ternana. "Sfide da cui sono maturati tre pareggi che hanno visto un attaccante fare centro soltanto una volta (Soleri a Bolzano)", prosegue la Rosea.

Per le residue speranze di agganciare il treno playoff, serve necessariamente che Tutino torni a battere qualche colpo. "Prima di tutto per lo stesso attaccante che è animato dalla voglia di rilanciarsi dopo la stagione e mezza vissuta a Parma (...), in secondo luogo perché per convincere il club rosanero a riscattarlo deve capitalizzare al massimo le ultime sei gare che restano", si legge. Venezia è un'altra tappa cruciale verso possibili sogni di gloria.