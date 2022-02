Palermo-Turris: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Palermo e Turris è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo di Silvio Baldini torna in campo. Alle ore 14:30, sul rettangolo verde del 'Renzo Barbera', la formazione rosanero affronterà la Turris di mister Caneo dopo la clamorosa debacle dell'ultima uscita contro il Foggia. La gara, valevole per la ventottesima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022, sarà aperta al pubblico e ai supporters rosanero.