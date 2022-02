Palermo-Turris, Caneo: “Tifoseria rosanero calorosa. Proveremo a fare risultato”

Le dichiarazioni di Bruno Caneo, tecnico della Turris, alla vigilia del match di Serie C contro il Palermo, gara valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C

Vigilia del match tra Palermo e Turris, gara valida per la 28a giornata del girone C di Serie C. I corallini sono reduci da quattro sconfitte di fila, che hanno scivolare la squadra al settimo posto, proprio dietro la compagine rosanero. Il tecnico della Turris, Bruno Caneo, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro i siciliani, in programma domani, 19 febbraio, alle 14.30. L'allenatore campano ricorda i tempi da calciatore in maglia rosanero, con la quale ha collezionato 27 presenze e 2 reti nella stagione 1981-1982. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Da calciatore ci sono stato otto mesi, ma vissuti intensamente. Una tifoseria molto calorosa ed un clima in cui mi ambientai facilmente vista la mia indole battagliera e generosa. Sfiorammo la promozione in A. Affronteremo domani una buonissima squadra come lo sono Catania, Avellino e Catanzaro: compagini che hanno valori tecnici e blasone. E giocare contro di loro ti dà spessore e autostima. Siamo stati per un periodo quasi senza attaccanti, ora ci ritroviamo senza difensori. Per sdrammatizzare, dico a volte che dei difensori a noi poco interessa perché siamo una squadra che attacca… Battute a parte, proveremo a fare, come sempre, la nostra partita senza snaturarci troppo per tornare a fare risultato. Playoff? Mancheranno 10-11 punti e sono alla nostra portata: ritornando all’organico completo, ci giocheremo le nostre carte fino alla fine in tutte le competizioni. L’obiettivo principale della salvezza lo abbiamo praticamente raggiunto: siamo tranquilli da questo punto di vista".