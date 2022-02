PALERMO-TURRIS, BALDINI TORNA AL 4-2-3-1: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Turris è in programma sabato 19 febbraio, alle ore 14:30, allo stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo cerca il riscatto nel match in programma sabato pomeriggio contro la Turris . Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C-Girone C . I rosanero, dunque, torneranno a giocare fra le mura amiche dopo la debacle di Foggia . Una gara steccata clamorosamente dagli uomini di Silvio Baldini ; una sconfitta senza attenuanti.

Al cospetto della squadra allenata da mister Caneo , Baldini ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match - infatti - Masimiliano Doda , in fase di recupero dal recente infortunio (trauma distorsivo contusivo nella regione mediale del ginocchio destro), e Bubacarr Marong . Tornano a disposizione del tecnico originario di Massa, invece, Alessio Buttaro , Jacopo Dall'Oglio e Maxime Giron .

Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dell'allenatore toscano. Ritorno al passato per i rosanero, in campo con il consueto 4-2-3-1 .

Davanti a Pelagotti, Lancini e uno tra Marconi e Perrotta comporranno il tandem di centrali difensivi, mentre Accardi (o Buttaro) e Giron agiranno da esterni bassi sulle rispettive corsie. In mezzo al campo, tre calciatori per due maglie: De Rose, Damiani e Dall'Oglio. Valente e Felici saranno con ogni probabilità gli estremi di un tridente offensivo che avrà in Luperini o Fella il perno centrale. In avanti, infine, ci sarà ancora Brunori, con Soleri pronto a subentrare a gara in corso.