Palermo, troppi blackout: Filippi pronto a rivedere l’assetto tattico?

Sconfitta pesante quella subita dal Palermo in casa del Taranto che ha mostrato numerose incertezze difensive

Un Palermo da dimenticare ha trovato una meritata sconfitta nella trasferta di Taranto, 3-1 a favore degli ionici al termine di un match giocato sottotono e in modo quasi distratto. La nuova stagione ha visto i rosanero protagonisti solo in tre partite di campionato più una di Coppa Italia, ma si sono già intravisti i primi scricchiolii. In tutte le zone del campo gli uomini di Giacomo Filippi hanno mostrato incertezza, tante le occasioni concesse agli avversari che in diverse situazioni non hanno sfruttato la chance avute. A centrocampo Luperini e De Rose appaiono le uniche certezze ormai divenute imprescindibili ma, come scrive l'edizione odierna de 'Il Giornale di Sicilia':.«.. se non si può fare a meno di questa coppia, è evidente che va aiutata e sgravata da determinati compiti. De Rose è stato l’unico a dare una mano alla retroguardia, costretta fin troppo spesso a giocare uomo contro uomo».