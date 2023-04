Palermo, Troja: “Brunori mi supererà. Corini deve correggere un difetto, playoff…”

Le dichiarazioni dell'ex giocatore del Palermo Gaetano Troja

Parola a Gaetano Troja. L'ex gloria rosanero, intervenuto ai microfoni del 'Corriere dello Sport', è tornato a parlare del Palermo di Eugenio Corini, squadra attualmente in piena corsa playoff, posizionata al nono posto in classifica a quota 42 punti insieme alla Reggina ottava. Di seguito, le parole di Tanino:

Troja, lo sa che Brunori l’ha raggiunta al 5° posto a 43 gol nella classifica all time dei gol di campionato? E gliene mancano 2 per affiancarla a 48? «Non posso che essere contento che Brunori segni così tanto, lo merita. Però… a me in queste classifiche mancano 2 gol. Sono quelli che segnai in un famoso Palermo-Napoli nel 1968/69: perdemmo 3-2 alla Favorita. Altafini dopo un rigore litigò coi nostri tifosi. Ci fu un’invasione di campo, fummo sconfitti 2-0 a tavolino e quella mia doppietta non venne conteggiata. Ma io i gol li feci e pure belli!».

Allora Brunori dovrà farne 2 in più per pareggiarla… Del resto ai primi posti di queste graduatorie ci sono nell’ordine Miccoli, Radice, Vernazza e Toni. «Nomi eccellenti, non c’è che dire. Ma c’è un’altra cosa che va considerata ed è la differenza di categorie: i miei gol sono stati realizzati tutti in A o in B di alto livello. Ma buttarla dentro è sempre difficile, quindi bravo Brunori: sono certo che mi supererà».

Però c’è un altro attaccante che lei stima tantissimo. «Soleri, è il mio preferito già dall’anno scorso. Un giocatore che unisce serietà, tranquillità, che dà sicurezza per l’impegno. E’ sempre fra i migliori e ha preso a segnare con continuità. E’ giovane e può dare moltissimo al Palermo».

Qualche mese di sofferenza e ora la rotta verso i play off. «Sono fiducioso, la squadra si è assestata, credevo molto in Stulac che poi ha avuto problemi fisici. Ma spareggi possibili. Decisive le prossime due gare interne, contro Cosenza e Benevento. Se vince quelle il Palermo ha i play off in tasca. Ma Corini deve correggere un difetto… »

Cioè? «Deve sistemare la difesa, prende troppi gol. A volte non sono state sufficienti 3 reti fatte per portare a casa la vittoria, in B ci vuole praticità. Può essere un problema di filtro, perché se difendi a 3, in mezzo hai bisogno di gente che suda e si sacrifica. Ma con i tifosi del Barbera (venduti già circa 1.000 mini abbonamenti aggiuntivi per le ultime 4 gare in casa, ndc.) tutto può venire più facile».

La aspettiamo allo stadio. «Verrò presto e volentieri. E spero di festeggiare Brunori che mi supera. Anche se a me ne mancano sempre 2…»