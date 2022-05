Palermo-Triestina, verso il match del Barbera: 12.300 i biglietti attualmente venduti

Si prevede il pubblico della grandi occasioni per Palermo-Triiestina, match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C 2021-2022

Dopo il successo per 2-1 del Palermo contro la Triestina, cresce l'entusiasmo tra i tifosi rosanero, in vista del match di ritorno valido per la fase Nazionale dei playoff di Serie C.