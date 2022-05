Palermo-Triestina, verso il match del Barbera: rosa subito al lavoro nel pomeriggio

Verso Palermo-Triestina: niente riposo per gli uomini di Baldini, in vista del match di ritorno del Renzo Barbera. Rosa subito al lavoro nel pomeriggio per preparare la sfida alla compagine di Bucchi, in programma giovedì 12 maggio alle 20.30

Due a uno sulla Triestina di Bucchi. E' questo il risultato con il quale il Palermo di Baldini ieri pomeriggio, domenica 8 maggio 2022, ha battuto la formazione "alabardata", mettendo una seria ipoteca sul passaggio al secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022.

Intanto, la squadra rosanero, partita questa mattina dall'aeroporto "Marco Polo" di Venezia alle 6.45, è da poco atterrata nel capoluogo siciliano. Dopo qualche ora di libertà di cui godranno gli uomini di Baldini nel corso della prima parte della giornata, la formazione rosanero si radunerà nuovamente alle 14.30 allo "Sport Village" di Tommaso Natale. Niente riposo dunque per la compagine di capitan De Rose e compagni, che dunque proseguirà subito la preparazione, in vista dell'importantissimo match di ritorno contro la Triestina, in programma allo stadio "Renzo Barbera", giovedì 12 maggio alle 20.30.