Palermo-Triestina, Santana: “Loro non hanno nulla da perdere. Ce lo aspettavamo”

L'ex capitano rosanero Santana è intervenuto ai microfoni di Eleven Sports all'intervallo di Palermo-Triestina

Mario Alberto Santana , ex capitano rosanero ed attuale collaboratore tecnico del mister Silvio Baldini , è intervenuto ai microfoni di Eleven Sports all'intervallo di Palermo-Triestina . I siciliani hanno concluso i primi 45 minuti sullo 0-0, seppur rischiando in più occasioni di subìre gol, soprattutto ricordando il rigore parato da Massolo . Queste le dichiarazioni dell'argentino:

"Ci aspettavamo una partita difficile, loro non hanno tanto da perdere. Non si viveva uno stadio così da tempo, adesso mettiamo a posto un po' di cose e il secondo tempo sarà diverso. Questi ragazzi si sono guadagnati questa gente con le prestazioni, spero che nel secondo tempo se la godano un po' di più. Purtroppo non stiamo riuscendo a fare quello che facciamo di solito uno contro uno, loro hanno tempo per giocare. Dobbiamo essere più aggressivi e chiudere gli spazi. Credo che dobbiamo ritrovare quello che siamo abituati a fare, gli abbiamo lasciato troppo spazio. Dobbiamo ritrovare quello fatto la scorsa partita. I ragazzi in panchina sono in una buona condizione, ci possono dare una mano. Ci aspettavamo questa Triestina, l'emozioni a volte ti tradiscono un po'".