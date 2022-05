Palermo-Triestina, quanti ex al Barbera: da Bentivegna a Gallo

Accursio Bentivegna e Antonino Gallo hanno assistito dagli spalti del 'Renzo Barbera' al match di ritorno del primo turno dei playoff di Serie C

Anche Accursio Bentivegna e Antonino Gallo tra i trentunomila del 'Renzo Barbera' in occasione del match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C tra Palermo e Triestina. La sfida - terminata sul punteggio di 1-1 - ha consacrato la qualificazione della formazione rosanero al secondo turno degli spareggi. Bentivegna, che ha vestito la maglia dei siciliani nell'annata 16-17, e Gallo - prodotto del settore giovanile rosanero e gioiellino del Lecce neopromosso in Serie A - hanno documentato tramite i loro profili Instagram la macchia di colore rosanero che ha animato gli spalti di Viale del Fante.