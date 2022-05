Palermo-Triestina, settore ospiti: ecco quanti tifosi alabardati al Barbera

Arriva il dato finale della prevendita di Palermo-Triestina per il settore ospiti. Pochissimi i tifosi alabardati, presenti domani sera al Renzo Barbera, per il match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022

Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Triestina, match di ritorno del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022.

Dopo il successo esterno del "Nereo Rocco" per 2-1 da parte della formazione allenata da Silvio Baldini, crescono attesa ed entusiasmo in casa Palermo, per la sfida che vedrà tornare nuovamente lo Stadio "Renzo Barbera" ad essere gremito in ogni ordine di posto, dopo gli oltre 31.000 tagliandi staccati ad oggi dal club rosanero. Sarà il pubblico delle grandi occasioni.

Intanto dalla sponta giuliana, arriva il dato circa i sostenitori alabardati che saranno presenti domani sera, giovedì 12 maggio, per sostenere la compagine guidata da Cristian Bucchi, nella delicatissima trasferta in Sicilia. Sono 49 i tagliandi staccati dai tifosiospiti, che seguiranno la squadra nel ritorno del primo turno Nazionale dei playoff promozione di Laga Pro in programma al Barbera.