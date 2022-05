Palermo-Triestina, Milanese: “Rosa micidiali, ma abbiamo fame. Complimenti ai tifosi”

Le parole dell'amministratore delegato della Triestina a pochi minuti dalla sfida di ritorno playoff contro il Palermo

Parola a Mauro Milanese. L'amministratore delegato della Triestina è intervenuto a pochi minuti dall'inizio della gara valida per il ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C contro il Palermo. Intervistato in esclusiva ai microfoni di Elevenn Sport, nel pre partita l'Ad degli alabardati ha detto la sua sulla sfida, tornando agli episodi che hanno messo in archivio l'1-2 dell'andata in favore della squadra di Silvio Baldini. Ecco, di seguito, le sue parole:"Dobbiamo fare i complimenti al Palermo, ha saputo riportare il pubblico allo stadio. Sono due squadre prestigiose, due stadi non da Serie C. Ci sono stati i presupposti per riportare allo stadio il pubblico. Abbiamo tanti giocatori di qualità, Bucchi è voluto partire con questi undici. De Luca ha fatto poche volte la prima punta, ma Bucchi vuole pressare subito alto il Palermo. All'andata rosa micidiali nelle ripartenze con cui hanno ipotecato il passaggio del turno. Il Palermo non ha mai perso in casa, andrebbe in difficoltà solo se la Triestina riuscisse a passare in vantaggio. Lo sbaglio all'andata è stato quello di partire con la difesa a 3, il Palermo ha gli esterni velocissimi. Non avevamo le distanze giuste nel primo tempo, nel secondo abbiamo rischiato di pareggiare. Abbiamo regalato i primi quarantacinque minuti, oggi ripartiamo dal secondo tempo ma il Palermo ha un gran vantaggio. Abbiamo avuto tanti infortuni, arrivare a -35 dalla prima non è un risultato da prima in classifica. Come posizione può starci arrivare quinti, ma all'inizio il pronostico era quello di stare attaccati a Sudtirol e Padova. Agli attaccanti basta un movimento giusto, i difensori possono andare in difficoltà anche con un solo errore. C'è nei piani del tecnico di far entrare certe frecce che sarebbero potute iniziare dall'inizio. Il Palermo non ha mai perso in casa e le speranze sono quelle che sono. Cosa è mancato in campionato? Quel che è stato è stato, godiamoci questa partita di calcio che non è di certo di Serie C".