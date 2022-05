Palermo-Triestina: il match di ritorno dei playoff in diretta Sky

Buone notizie per i tifosi del Palermo FC: la compagine rosanero allenata da Silvio Baldini, tornerà sul bouquet degli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, in occasione del match playoff contro la Triestina

Il Palermo batte la Triestina per 1-2 al "Nereo Rocco" e supera il primo scoglio playoff: decisiva la doppietta di Floriano. Archiviata la gara di andata della fase nazionale degli spareggi di Lega Pro, sale l'attesa per il match di ritorno che si disputerà giovedì sera allo stadio "Renzo Barbera".

Saranno in totale cinque le gare che andranno in scena il 12 maggio: tutte visibili su Eleven Sport ma solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio sarà, invece, possibile vedere Palermo-Triestina sul canale 251, Virtus Entella-Foggia sul canale 252 e Feralpisalò-Pescara sul canale 253.