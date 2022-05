Palermo-Triestina, Ghirelli: “Complimenti al pubblico rosanero, una grande affluenza”

I trentaduemila presenti al Renzo Barbera per Palermo-Triestina non sono passati inosservati al presidente della Serie C

Mediagol ⚽️

Al seguito dei sorteggi del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C a Firenze, è intervenuto il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il quale ha commentato il dato dei trentaduemila spettatori al "Renzo Barbera" per assistere a Palermo-Triestina:

“Sono molto soddisfatto di questo dato. E’ straordinario. Negli stadi siamo tornati a festeggiare e la formula dei playoff si dimostra affascinante e di grande attrattiva per gli amanti del calcio. Complimenti ai club per la grande affluenza uno spettacolo incredibile. Questo è il segno del legame con il proprio territorio, con i tifosi, la ricchezza più grande che abbiamo e che dobbiamo coltivare. Ogni giorno continuiamo a lavorare tutti insieme per riempire gli stadi di Lega Pro”.