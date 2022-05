Palermo-Triestina, è febbre Playoff: raggiunta quota 26 mila e curva nord sold out

A poco più di ventiquattro ore dall'apertura della vendita libera dei biglietti, sono stati emessi 26 mila tagliandi

Il Palermo si prepara alla sfida playoff contro la Triestina in programma giovedì alle 20.30, con un "Renzo Barbera" gremito di tifosi rosanero.

Dopo il primo giorno di vendite, sono stati già emessi 26 mila tagliandi, a testimonianza del grande entusiasmo cresciuto in città dopo la brillante prova offerta dagli uomini di Baldini al "Nereo Rocco", nella sfida di andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C .

Battuto il record stagionale di tagliandi venduti in casa rosanero, finora detenuto dal match contro la Fidelis Andria dello scorso 16 marzo con 11.402 biglietti acquistati.

A poco più di due giorni dalla sfida contro la Triestina, il Palermo, adesso, ha anche superato un altro record: quello di presenze per una gara stagionale della serie C che apparteneva alla sfida dell'ultimo turno del girone C di Lega Pro Bari-Palermo con 25.872 spettatori.