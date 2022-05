Palermo-Triestina, difesa a 4 per Bucchi? La strategia per fermare le ali rosanero

Le ultime in casa Triestina verso l'atteso match in programma domani alle ore 20:30 contro il Palermo di Silvio Baldini

"Triestina senza Lopez e Negro Al Barbera con la difesa a 4?". Così l'edizione odierna de Il Piccolo di Trieste, che punta i riflettori sulle possibili contromosse di Cristian Bucchi e della sua Triestina verso il match di ritorno della prima fase nazionale dei playoff di Serie C contro il Palermo . Nella gara d'andata giocata sul rettangolo verde del 'Nereo Rocco', la difesa della compagine alabardata non ha saputo attivarsi in maniera efficace sulle preponderanti manovre offensive del Palermo di Silvio Baldini , letale nella prima frazione di gioco a trovare le due reti di Floriano grazie ad azioni di sfondamento sulla corsia di destra portate avanti da Nicola Valente .

Errori, quelli della retroguardia biancorossa, che Bucchi vuole cancellare in vista del ritorno, attuando delle contromisure legate anche agli uomini a sua disposizione per la trasferta del 'Barbera'. Considerando le assenze di Lopez - uscito nella prima parte della gara d'andata per infortunio - e di Negro, la possibile soluzione in casa alabrdata per arginare le offensive provenienti dalle corsie rosanero potrebbe essere quella di una difesa a quattro, con gli esterni bassi che andrebbero a ricevere a uomo le avanzate di Valente e Floriano. Una soluzione plausibile vista la grande gamba dimostrata dalle ali rosanero nella gara di Trieste.