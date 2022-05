Palermo-Triestina, Crimi: “Dato tutto, non è bastato. Ci credevamo, i tifosi…”

Le dichiarazioni di Marco Crimi, centrocampista della Triestina, in seguito all'eliminazione dei giuliani dai playoff di Serie C per mano del Palermo

⚽️

Non è servita un'ottima prestazione alla Triestina per ribaltare la sconfitta della gara d'andata, gli alabardati pareggiano per 1-1 al "Renzo Barbera" contro il Palermo e abbandonano il sogno Serie B. Vantaggio ospite firmato da Litteri, nei minuti di recupero del secondo tempo la pareggia Luperini. Al termine del match, il centrocampista giuliano Marco Crimi è intervenuto ai microfoni di trivenetogoal.it, di seguito le sue dichiarazioni:

"Abbiamo messo in campo quello che dovevamo. Purtroppo non è bastato. Abbiamo cercato in tutti i modi di fare due gol e superare il turno. Oggi non eravamo al meglio della condizione. C’è tanta delusione per com’è finita questa gara perché ci credevamo tutti. Sono molto contento della mia stagione. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito e che ci hanno supportato durante la stagione".