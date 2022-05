Palermo-Triestina, cresce la febbre Playoff: superata quota 21 mila tagliandi venduti

A poco più di ventiquattro ore dall'apertura della vendita libera dei biglietti, sono stati staccati oltre 21 mila tagliandi

Il Palermo si prepara alla sfida playoff contro la Triestina in programma giovedì alle 20:30, con un 'Renzo Barbera' gremito di tifosi rosanero. Dopo il primo giorno di vendite, sono stati già strappati oltre 21 mila tagliandi, a testimonianza del grande entusiasmo cresciuto in città dopo la brillante prova offerta dagli uomini di Baldini al "Nereo Rocco", nella sfida di andata del primo turno Nazionale dei playoff di Serie C.