Palermo-Triestina, Bucchi: “Stavolta zero errori. Corti e pronti sulle seconde palle”

La dichiarazioni di Bucchi pre Palermo-Triestina, gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C al "Barbera"

Cristian Bucchi è carico per la gara di ritorno del primo turno nazionale dei playoff di Serie C. Il tecnico della Triestina si ritroverà un "Renzo Barbera" di Palermo colmo di spettatori e vuole provare l'impresa battendo i rosanero con almeno due gol di scarto per superare il turno. queste le sue dichiarazioni in sala stampa raccolte da Il Piccolo: