Baldini: “Credo nei miei sogni. Non possiamo speculare, la cosa più importante è una”

Scampato pericolo per Baldini che ai microfoni di Eleven Sports. Il mister rosanero commenta nel post gara di Palermo-Triestina terminata 1-1

"Il calcio non è una scienza esatta, questa era una serata in cui avremmo potuto non gioire. Il destino ha deciso che il Palermo non avrebbe perso oggi, dobbiamo lavorare nella testa perché le partite si vincono con coraggio e passione. Se guardi il risultato sei uno che specula, e non possiamo permettercelo. Quando perdi tempo nelle rimesse o sui rilanci lunghi vuol dire che sei in difficoltà, abbiamo incontrato un'ottima squadra che ha dimostrato di uscire a testa alta. Oggi purtroppo anche se eravamo in 35mila non siamo riusciti ad esprimerci, se il coraggio viene accompagnato dalla speculazione non puoi arrivare a grandi traguardi. Non devi perdere le tue idee, devi cercare le sensazioni che ti fanno esprimere. Non bisogna rinunciare a questo, perché se rinunci a questo rinunci ai tuoi sogni. Loro si sono incastrati con noi dal punto di vista tattico, hanno vinto tanti rimpalli e noi poche volte abbiamo giocato per fargli male. Media punti? Non mi interessa, a me importa arrivare in fondo per questa gente. La cosa più importante sono le emozioni che provo quando penso alla mia famiglia e grazie a mio padre che mi ha insegnato a credere nei miei sogni. Non me ne frega un ca**o della vittoria o della sconfitta, a me interessa credere nei miei sogni!"