Palermo-Triestina, Aronica: “Cornice da Serie A, merito dei risultati di Baldini”

Aronica è pronto a commentare Palermo-Triestina, match di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C

Palermo-Triestina è uno dei match of the week della piattaforma Eleven Sports, pertanto sono stati intervistati alcuni dei protagonisti della gara qualche minuto prima del calcio d'inizio. Tra questi c'è Salvatore Aronica , ex calciatore del Palermo nel 2013, il quale farà anche il commento tecnico del match:

"E' uno stadio gremito in una partita di Lega Pro, questo fa riflettere. Cornice da Serie A, questo è di buon auspicio affinché il Palermo torni dove merita. La Triestina è obbligata a ribaltare l'andata, deve prendere in mano il pallino del gioco per cercare di portarsi avanti. Impresa ardua per la Triestina, conosco Bucchi e ci proveranno senza lasciare nulla al caso. Baldini ha riportato la gente allo stadio grazie ai risultati ottenuti, non cambia nulla dal punto di vista tecnico tattico perché squadra lo segue".