Palermo-Triestina, aria di record: ecco quanti biglietti venduti al primo giorno

Il secondo atto della sfida tra Palermo e Triestina è in programma giovedì 12 maggio, alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

A partire da ieri, sabato 7 maggio, è aperta la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Triestina, in programma giovedì 12 maggio alle ore 20:30 allo stadio "Renzo Barbera". E al primo giorno di prelazione per gli abbonati alla stagione 2021/22, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", sono stati emessi oltre 1.600 tagliandi. "C’è aria di record, senza ancora conoscere nemmeno il risultato dell’andata al 'Rocco'. [...] Per l’esordio casalingo del Palermo nei play-off, si prospetta un’affluenza mai vista nelle ultime due stagioni", si legge.