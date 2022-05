Palermo-Triestina, per continuare il sogno B: al Barbera i rosanero passano se…

Tutte le combinazioni possibili favorevoli al Palermo di Silvio Baldini per il passaggio del turno dei playoff di Serie C, dopo il 2-1 sulla Triestina di ieri del "Nereo Rocco"

Dopo il 2-1 del "Nereo Rocco", il Palermo di Silvio Baldin i sembra aver messo una seria ipoteca verso il secondo turno Nazionale dei playoff di Serie C 2021-2022 .

Giovedì 12 maggio alle 20.30, il march di ritorno in programma al "Renzo Barbera", con l'impianto di Viale del Fante che si prepara al record di spettatori presenti nella stagione in corso, pronti a sostenere la compagine di capitan De Rose e compagni. Il successo di ieri pomeriggio sulla formazione allenata da Cristian Bucchi mette la squadra rosanero nelle condizioni di poter avere anche tre risultati su tre a proprio vantaggio, per superare il turno ed accedere dunque alla seconda fase Nazionale degli spareggi promozione.