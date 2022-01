Palermo, trend positivo alla prima dell’anno: Baldini vuole i 3 punti a Catanzaro

I numeri vedono il Palermo sempre vittorioso nelle ultime due sfide dell'anno nuovo. A Baldini il compito di mantenere intatto questo trend positivo nel match di Catanzaro

"La prima dell’anno, da due anni di fila, coincide con una vittoria. Il Palermo post-fallimento ha sempre iniziato l’anno solare portando a casa i tre punti, sia in Serie D che in Serie C". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sull'interessante statistica che vedrebbe il nuovo Palermo sempre vittorioso al primo appuntamento dell'anno. Sia in Serie D nell'anno della rinascita, che in Serie C sotto la gestione di Roberto Boscaglia, i rosanero hanno ottenuto una vittoria nella prima sfida dell'anno nuovo.

Un trend positivo che Silvio Baldini vorrà certamente mantenere intatto in occasione della trasferta di Catanzaro, il suo secondo esordio sulla panchina rosanero. Marsala e Cavese le ultime due vittime del Palermo versione anno nuovo, entrambe compagini al tempo in lotta per la permanenza in categoria. Al 'Ceravolo' la sfida sarà contro un avversario dalla maggiore portata tecnica, nonostante il rendimento altalenante e l'avvicendamento in panchina che ha coinvolto Calabro e Vivarini.

"Prima di ripartire dai dilettanti, infatti, era dal 2015 che l’anno non iniziava con i tre punti. In quell’occasione, arrivò persino una goleada storica: 5-0 ai danni del Cagliari, in Serie A. Da lì in poi, 4 sconfitte e un pareggio", chiude il GdS.