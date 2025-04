Palermo, tre punti ma soliti problemi: atteggiamento rinunciatario dopo i due gol di vantaggio

Il Palermo supera la Salernitana per 2-1 al termine di una gara dai due volti. Un primo tempo dominato, con i rosanero che mettono in mostra il meglio del proprio repertorio offensivo, e una ripresa in sofferenza, con la squadra che si abbassa troppo e rischia di compromettere la vittoria.

Questo problema non è un episodio isolato. Lo Spezia ne è un altro esempio: vantaggio, arretramento e sofferenza. La tendenza a difendere il risultato senza tentare di chiudere le partite con un atteggiamento propositivo è diventata un marchio di fabbrica negativo della squadra. Dionisi, in conferenza stampa, ha sottolineato come questa fragilità mentale non sia nata con il suo arrivo: “Quando la partita si fa dura, perdiamo lucidità. Non è la prima volta, non è solo di questa stagione. Con lo Spezia è successo qualcosa di simile. È un limite mentale: quando siamo in vantaggio, a volte ci chiudiamo. Oppure, se la gara si complica, perdiamo l’equilibrio. Non è una cosa che si risolve in due settimane.”