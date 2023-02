Palermo, tre partite ravvicinate: Corini può pensare al turnover?

Da Bolzano a Pisa, in mezzo la Ternana al Barbera. il Palermo di Corini si appresta ad affrontare tre impegni delicati nel giro di una settimana. L'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" si sofferma proprio sulle tre partite che Brunori e compagni saranno chiamati a disputare in sette giorni circa. Il tecnico rosanero potrebbe, dunque, optare per un turnover che faccia rifiatare i giocatori che sono stati maggiormente sollecitati in questa parte di stagione.

Segre e Mateju rientrano dopo la squalifica e si candidano ad una maglia da titolare. Bettella prosegue il proprio percorso di recupero ma una sua convocazione per la trasferta di Bolzano appare improbabile. Da valutare le condizioni di Nedelcearu, uscito anzitempo nel match casalingo contro il Frosinone. "Quello arretrato è l’unico reparto con gli uomini contati: per il resto, tolti i lungo degenti Stulac ed Elia, il tecnico ha a disposizione l’intera rosa e anche gli assenti delle ultime sfide hanno ritrovato una buona condizione atletica", si legge. Vido e Masciangelo - dopo esser rientrati in condizione - possono essere soluzioni a gara in corso per Corini. "L’ex Benevento è un’opzione concreta anche da titolare nelle prossime sfide, qualora Corini decida di far rifiatare Sala. Con tre partite in una settimana, riflettere su possibili alternative già da sabato sarà inevitabile per il tecnico", chiosa il noto quotidiano.