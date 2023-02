Palermo, tre partite in otto giorni: Masciangelo attende una chance. E Aurelio…

Il terzino sinistro non ha ancora esordito con la maglia rosanero

"Il terzino non ha ancora esordito, ma l’attesa potrebbe finire presto. A sperare è pure Aurelio che è sempre stato convocato da quando è arrivato in rosa", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla corsia di sinistra della formazione di Corini. Le prestazioni offerte, fin qui, da Marco Sala hanno spinto il tecnico rosanero a non accelerare i tempi di inserimento dei due nuovi arrivati nella sessione invernale di calciomercato.