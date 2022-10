Palermo, tre gol non bastano: i rosa sprecano il doppio vantaggio e pareggiano

Il Palermo spreca e dopo essere passato in vantaggio due volte, si fa rimontare

"Tre gol non bastano, il Palermo butta via il doppio vantaggio".

Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica Palermo", che analizza il pari maturato dalla compagine di Corini, nella sfida contro il Pisa andata in scena ieri pomeriggio al "Renzo Barbera". I rossocrociati rimontano nel secondo tempo e acciuffano un insperato pari, costringendo i rosanero a dividere la posta in palio.

"Qualcosa al " Barbera" per la squadra di Corini si è mosso, sul piano del carattere e del dinamismo. E allora resta il grande rammarico. Perché in campo erano successe alcune svolte: il gol del palermitano Di Mariano, con l'esultanza liberatoria sotto la curva con la quale c'era stato un duro confronto, le tre reti dopo un digiuno di 300 minuti, con la doppietta di Elia. E soprattutto, la reazione emotiva, trainata da un centrocampo operaio guidato, a sorpresa, dall'ex City Claudio Gomes e costruito per spezzare il gioco del Pisa".

Non è bastata la doppietta di Elia e la prima rete in rosanero di Di Mariano per portare a casa i tre punti dopo 3 ko consecutivi. Il Palermo, oltre a non sapere gestire il vantaggio, non è neppure stato aiutato dalla fortuna."Perché due dei tre gol del Pisa sono i classici tiri della domenica e il 3-2 viene da un errore difensivo, nel momento in cui il Palermo aveva sfiorato con Brunori la rete del ko".

Nel primo tempo, nonostante sia la formazione ospite a mette in campo la prestazione migliore, sono proprio i padroni di casa a chiudere i primi 45 minuti di gioco in vantaggio. Ma la festa per i rosanero dura poco, perché nella ripresa il Pisa trova il pareggio. "Ma il Palermo, fatto di corsa, pressing, poco possesso e geometrie e molto contropiede, è tornato in vantaggio con un'azione che era esattamente quello che aveva preparato Corini: Gomes ruba la palla a centrocampo, elude il pressing di un avversario e lancia Brunori, che converge dalla sinistra al centro e serve un cioccolatino per l'accorrente Elia, che non può sbagliare".

Poi, spinti da un ondata di entusiasmo, gli uomini di Corini sfiorano il tris con Brunori. Al 57esimo però è Elia a trovare la rete, servito da un Di Mariano scatenato. "È a questo punto che il Palermo ha mostrato dei limiti ed è stato anche sfortunato. Perché Brunori, ancora una volta innescato da un recupero e un lancio di Gomes, non ha trovato il gol del ko".

Così dal possibile 4-1, il Palermo si trova costretto ad accontentarsi di un pari. Una rete di Gliozzi, infatti, rimette in partita il Pisa, che 78esimo completa la rimonta con Tramoni.