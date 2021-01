Palermo, tre gol alla Primavera: ecco gli schieramenti provati da Boscaglia, Accardi e Crivello ancora out

Prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida tra Palermo e Potenza.

Nella giornata di ieri, la compagine rosanero ha disputato un test in famiglia al “Pasqualino” di Carini. Un allenamento congiunto con la Primavera, adeguatamente sottoposta ai controlli previsti dai protocolli sanitari. Roberto Boscaglia, dunque, ha provato due formazioni diverse in vista della partita in programma sabato alle ore 12.30. Secondo quanto riportato dal ‘Giornale di Sicilia’, il tecnico ha riproposto il 4-3-3 temporaneamente accantonato in occasione della gara contro il Teramo.

Nel primo tempo, Boscaglia ha schierato chi fin qui ha trovato meno spazio: Doda e Corrado terzini, Peretti e Lancini al centro della difesa, De Rose in mediana con Martin e Santana ai suoi fianchi, in avanti Silipo, Saraniti e Floriano. Nel secondo tempo, invece, spazio a qualche esperimento: Valente come terzino destro, con Palazzi, Somma e Marong a completare il quartetto difensivo; a centrocampo ha riproposto Odjer come vertice alto, con Broh e Luperini al suo fianco. In avanti, con Kanoute e Lucca, è stato provato Rauti come esterno di sinistra.

Il test si è concluso con il risultato di 3-0 grazie alle reti messe a segno da Saraniti (pallonetto) e Floriano nel primo tempo, da Lucca nella ripresa. Non hanno partecipato Almici e Marconi, alle prese con la riatletizzazione, mentre Crivello e Accardi – in dubbio per la trasferta di Potenza – si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti.