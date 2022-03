Palermo, tre gol a partita al “Barbera”: il miglior attacco del Girone C è rosa

Nelle ultime quattro gare giocate al "Renzo Barbera", il Palermo ha messo a segno dodici reti: una media di tre gol a partita

"Il miglior attacco del girone è rosa: 3 gol a partita". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa rosanero. Il Palermo di Silvio Baldini , infatti, ha il miglior attacco casalingo della Serie C . Una media di tre gol a partita dall'arrivo del tecnico toscano in Sicilia, dopo le cinque reti siglate alla Turris . "E contro la Vibonese, che ha la terza peggior difesa esterna del girone C, l’obiettivo è quello di confermare questi numeri. Numeri che, al confronto con tutte le avversarie del torneo, non temono paragoni", si legge.

Non c'è una squadra del girone C, infatti, che vanta questa media: il Bari arriva a 2,14 e la Virtus Francavilla si ferma a 2 gol esatti per gara, ed entrambe hanno i migliori attacchi in assoluto per quanto riguarda le sfide interne. Negli altri gironi, l'unica a superare la media di due reti a partita in casa è la Reggiana (31 gol in 15 partite interne, per una media di 2,07 gol a partita). "Il confronto col Palermo di Baldini, però, sarebbe impari, se si considera che il tecnico toscano ha guidato i rosa al 'Barbera' in sole quattro gare", prosegue il noto quotidiano. Quattro gare in cui il Palermo ha messo a segno ben dodici gol.