Palermo, tre cambi per Corini: contro il Pisa spazio a Bettella, Damiani e Broh

Dopo cinque sconfitte nelle ultime sei partite, per il tecnico bresciano è tempo di riflessioni e di apportare alcune modifiche all'undici titolare per trovare la chiave per il ritorno alla vittoria. Il Palermo è chiamato ad ottenere sei punti in questo doppio impegno casalingo contro Pisa e Cittadella."Le chiavi di volta per una squadra più da combattimento potrebbero essere rappresentate da tre innesti rispetto alle recenti uscite molto preoccupanti: Bettella, Broh e Damiani stanno scaldando i motori. Un cambio in difesa e due a centrocampo, tre tasselli per mettere fisicità e dinamismo", conferma il quotidiano. Il centrocampo, in particolare, è uno dei reparti che più ha deluso la tifoseria rosanero, pertanto in un periodo di svolta sarà lecito aspettarsi un ritorno di Broh e Damiani al posto di due tra Saric, Stulac e Segre, con quest'ultimo che potrebbe non prendere parte alla gara a causa di un affaticamento. Presumibilmente, una delle tre "S" che resterà titolare sarà proprio Stulac. In difesa, Bettella potrebbe prendere il posto di Marconi, alla ricerca di una chance da titolare dopo la sfortunata gara di Reggio Calabria.