Palermo, tre assenti in vista del Teramo: Odjer a parte, recupero dubbio. Lucca…

Tre giorni e sarà Palermo-Teramo.

“È già tempo di prove per Filippi, concentrato in vista dell‘esordio nei play-off contro il Teramo”, apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”. Prosegue, infatti, la preparazione del Palermo in vista degli spareggi. Tre gli assenti che non hanno lavorato con il gruppo sul campo del “Barbera”.

Non era presente allo stadio Crivello, ancora in attesa di un tampone negativo. Inoltre, non si sono allenati con i compagni di squadra né Almici, né Odjer. Se prima della partenza per Francavilla c’era ottimismo per quanto riguarda il recupero del centrocampista ghanese, ad oggi le condizioni dell’ex Trapani non lasciano molto speranze per un suo impiego contro il Teramo. Lo staff medico proverà a recuperarlo almeno per la panchina, ma le sue condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno.

Intanto, continua ad allenarsi con il gruppo anche Lucca. L’attaccante classe 2000 ha recupero dal problema al ginocchio, deve però mettere minuti nelle gambe. Ragion per cui, il suo impiego dal primo minuto domenica sembra al momento difficile, con Filippi che scioglierà le riserve certamente nei prossimi giorni.

Per il resto, anche Corrado, Martin, Palazzi, Peretti e Somma sono disponibili.