Palermo, tra i top e i flop: bene De Rose, Valente e Lucca. I bocciati della stagione

“Tra i top e i flop con una rosa da ripensare”.

Titola così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori in casa Palermo. Finito il campionato, è tempo di bilanci. E il noto quotidiano sportivo ha scelto i migliori per rendimento e chi, invece, ha tradito le attese.

IL TOP – “Lorenzo Lucca su tutti”, scrive la Rosea. Tredici i gol messi a segno in 27 partite al suo primo anno tra i professionisti. Tre doppiette, una tripletta. Una rete ogni 122 minuti giocati. Il numero 17 rosanero è certamente l’uomo copertina di un Palermo che per gran parte della stagione si è aggrappato ai gol dell’ex Torino. Prestazioni che non sono certamente passate inosservate: Lucca, infatti, può già contare su un numero esoso di estimatori in Serie A e B. E il suo futuro sarà con ogni probabilità lontano dalla Sicilia.

ALTRI TOP – Valente e De Rose. L’exploit del primo non è certamente passato inosservato, diventando il calciatore più incisivo e determinante dopo l’infortunio di Lucca. Sei i gol messi a segno dall’ex Carrarese, uno dei punti fermi anche del Palermo che verrà. Così come De Rose, approdato in Sicilia a gennaio. Titolare inamovibile dopo il suo arrivo e uno dei più costanti.

I FLOP – “Su tutti forse Palazzi“, si legge. Se a Pescara il centrocampista di proprietà del Monza è riuscito a fare la differenza, in rosanero non ha inciso. Per altro, nel corso della regular season, è stato spesso impiegato al centro della difesa, dove ha alternato partite discrete a giornate disastrose. Hanno deluso anche Odjer e Somma, da cui ci si aspettava sicuramente di più.