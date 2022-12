Palermo, tra esuberi e novità: tanti i candidati a lasciare il club rosanero

Ultima gara dell'anno, poi il rompete le righe. Dopo la sfida in programma lunedì 26 dicembre in quel di Brescia, il Palermo tornerà in campo nel 2023. I rosanero, infatti, saranno in ritiro a Roma presso il Centro Sportivo "Giulio Onesti"dal 3 al 7 gennaio. Prima del ritorno nel capoluogo siciliano in vista della gara contro il Perugia, in programma il 14 gennaio allo Stadio "Renato Curi".