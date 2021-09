Palermo, tra Coppa Italia e campionato: Fella e Valente scaldano i motori

Si avvicina la sfida di Coppa Italia contro il Monopoli, mister Filippi darà spazio a chi ha giocato meno in questo inizio di stagione

Il Palermo si proietta alla sfida di Coppa Italia contro il Monopoli, match previsto per le ore 15.00 di mercoledì 15 settembre. I rosanero dopo la batosta subita in casa del Taranto vogliono rialzare la testa e dimostrare che quello di sabato scorso è stato solo un incidente di percorso. Per la gara contro l'inaspettata capolista del campionato, valida per il secondo turno di coppa, scaldano i motori i calciatori che in questa prima parte di stagione hanno visto di meno il campo. Fella, Valente e Dall'Oglio su tutti sono pronti a partire dal 1', non parliamo di seconde scelte ma di chi ha giocato poco anche a causa di infortuni o condizione fisica non al top. Fella non è mai stato titolare e in tre gare ha totalizzato 89 minuti, Valente invece è tornato dopo diverse settimane di stop dovute a una microfrattura rimediata al piede.