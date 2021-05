Palermo, tra campo e infermeria: da Rauti ad Odjer, la situazione infortuni in vista della sfida playoff contro la Juve Stabia

Seduta pomeridiana al “Renzo Barbera” tenutasi ieri dopo il lavoro defaticante svolto dalla squadra all’indomani della vittoriosa sfida contro il Teramo.

Il Palermo prosegue gradualmente la marcia di avvicinamento al secondo turno dei playoff in programma mercoled’ 19 maggio al “Romeo Menti” di Castellamare di Stabia contro la compagine campana. Un occhio al campo, l’altro all’infermeria per monitorare la situazione infortunati e comprendere su quali elementi Filippi potrà contare in vista del delicato impegno previsto tra una settimana. Assente Nicola Rauti, in attesa dell’esito degli esami strumentali per comprendere l’entità del problema al ginocchio che lo ha messo fuori causa dopo pochi minuti contro il Teramo.

Secondo quanto si legge sull’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, non filtra grande ottimismo sui margini di recupero del gioiello di proprietà del Torino, pare altamente improbabile che lo si possa vedere in campo in occasione del crocevia decisivo della prima fase dei playoff contro la Juve Stabia.

Buone nuove invece per quanto concerne le condizioni di Moses Odjer, dopo il problema accusato all’adduttore l’ex Trapani ha incrementato il carico di lavoro ed iniziato a saggiare il terreno di gioco. Possibile che il centrocampista torni tra i convocati di Filippi proprio nel match del “Romeo Menti”.

Fisioterapia per Palazzi e Somma, rispettivamente alle prese con tallonite e tendinopatia all’alluce, così come per Alberto Almici.