Palermo, tour de force in arrivo: 9 gare in un mese, calendario di fuoco per i rosa

Il fitto calendario del prossimo mese del Palermo si aprirà a Catanzaro, con ben 9 gare in programma nei prossimi 35 giorni

Mediagol ⚽️

"In ogni caso, il lavoro tecnico- tattico non potrà essere un elemento centrale nemmeno nell'immediato, dato che si apre un ciclo terribile di nove gare in 35 giorni: saranno dunque le partite, più che gli allenamenti, a fornire indicazioni al tecnico toscano". Così l'edizione odierna de La Repubblica, che incentra la sua edizione sul fittissimo calendario che attende il Palermo nei prossimi 35 giorni. Ben 9 le gare in programma per la formazione di Silvio Baldini, con un mese intero che risulterà probabilmente decisivo per la rincorsa al primo posto o per ottenere un piazzamento di buon livello in ottica playoff.

Certo è che Baldini, adesso con l'organico quasi del tutto al completo, potrà lavorare in piena autonomia per innestare il suo verbo calcistico all'interno di un gruppo in cerca di nuove certezze e stimoli per il prosieguo della stagione.

"Cinque partite saranno però al "Barbera", dove i rosa hanno costruito la propria classifica, incluse le sfide da recuperare contro Messina e Taranto. In questo ciclo, molte gare casalinghe non sono con avversari di alta classifica. Discorso diverso per quelle in trasferta, dove il Palermo ha messo insieme appena nove punti su 33". Prosegue così La Repubblica, che sottolinea anche l'incognita legata alle condizioni atletiche dei giocatori usciti da poco dalla positività al Covid 19. Anche in quest'ottica, l'allenamento congiunto in programma domani a Marineo potrà risultare utile a Baldini per testare dinamiche tecniche e tattiche, verificare lo status fisico dei propri calciatori e testare dinamiche tecniche e tattiche per il suo nuovo Palermo.