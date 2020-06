Palermo, toto allenatore: pista Boscaglia in salita, piacciono Italiano e Caserta

“La Serie C in tasca, il futuro alle porte. Il Palermo prepara le mosse per continuare la risalita, senza fretta però“.

Apre così l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, analizzando punto per punto l’attuale situazione in casa rosanero. Se da una parte continuano le tensioni e i fraintendimenti tra le due anime della società, il presidente Dario Mirri e l’ex vicepresidente Tony Di Piazza, dall’altra la società di viale del Fante inizia a gettare le basi per la prossima stagione di Serie C.