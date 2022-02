Palermo, tornano in gruppo Buttaro e Dall’Oglio: Baldini verso il 4-2-3-1. Fella…

Il Palermo di Silvio Baldini si appresta ad affrontare la Turris di Bruno Caneo nel match valido per la 28esima giornata del Girone C di Serie C

"Ritorno al passato per il Palermo. Archiviata la deludente prestazione contro il Foggia, i rosanero hanno iniziato la marcia d’avvicinamento alla sfida contro la Turris e la novità più importante riguarda il modulo", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia", puntando i riflettori sul prossimo impegno casalingo della banda rosanero.

Silvio Baldini, salvo sorprese, opterà per un ritorno al 4-2-3-1 mettendo da parte il 3-4-2-1 utilizzato allo stadio "Pino Zaccheria" dove De Rose e compagni hanno perso quattro a uno contro il Foggia di Zeman, palesando carenze tattiche non indifferenti sotto molteplici punti di vista.

Doda continua a non essere a disposizione dell'ex tecnico della Carrarese. Il terzino albanese prosegue il percorso di riatletizzazione dopo il trauma distorsivo contusivo nella regione mediale del ginocchio destro. Buttaro e Dall'Oglio sono, invece, tornati in gruppo. "Il difensore ha svolto ieri un’ecografia che ha certificato la guarigione dall’elongazione post-traumatica del retto femorale della coscia sinistra che lo ha costretto a saltare gli ultimi due match", si legge sul noto quotidiano. L'ex centrocampista del Catania potrebbe trovare spazio contro la Turris. Resta da capire se da titolare al fianco di De Rose o in corso d'opera. Sulla corsia di destra, due uomini per una maglia da titolare: lo stesso Buttaro e Accardi. Sull'out di sinistra il favorito sembra essere Giron che, dopo lo stop a causa del cartellino rosso rimediato contro la Juve Stabia, è pronto per mettersi a disposizione dell'allenatore del Palermo. "In mezzo l’unico certo di un posto sembra Lancini. Per completare la difesa è lotta tra Marconi e Perrotta. Sul fronte portiere, invece, Baldini dovrebbe confermare Pelagotti, incolpevole nei cinque gol subiti negli ultimi due incontri disputati", si legge sul Gds.

L'attaccante di riferimento sarà ancora Matteo Brunori, complice il momento d'oro vissuto dall'ex centravanti della Juventus Under23 che ha realizzato ben sei gol nelle ultime quattro partite di campionato. Uno score che gli ha permesso di eguagliare il proprio personale record di realizzazioni in Serie C (13 reti). Soleri sarà pronto a subentrare dalla panchina con l'obiettivo di cambiare la partita.

"Alle spalle della punta è rebus sulla trequarti per capire se qualche giocatore riposerà oppure no. L’indiziato principale per la panchina sembra Luperini, sostituito all’intervallo allo Zaccheria", si legge. In pole per prendere il posto dell'ex Trapani c'è Giuseppe Fella. L'ex attaccante dell'Avellino non è mai partito da titolare nel 2022 e contro la Turris potrebbe trovare spazio dal 1'.

"Per completare la trequarti pronti Felici e Valente, nuovamente con compiti perlopiù offensivi dopo il ruolo a tutta fascia nel 3-4-1-2", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Il Giornale di Sicilia".