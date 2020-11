PALERMO, TORNANO DISPONIBILI SEI GIOCATORI: I DETTAGLI. BOSCAGLIA…

Il Palermo può tirare un sospiro di sollievo.

Torna il sereno in casa rosanero dopo la notizia relativa ai sette casi di positività riscontrati tra le fila del club a poche ore dal big match di Serie C contro il Catania, che ha visto gli uomini di Boscaglia scendere in campo con appena 12 uomini in distinta.

Ma è di pochi istanti fa la notizia relativa al recupero di ben 6 tesserati, tornati negativi a seguito dell’ultimo giro di tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra – così come da protocollo – alla vigilia della partita contro la Juve Stabia. A risultare negativo anche il tecnico Roberto Boscaglia che, questa mattina, non ha preso parte alla consueta conferenza stampa pre-gara. A comunicarlo è lo stesso club rosanero tramite una nota diffusa attraverso i propri canali di riferimento:

“Il Palermo comunica che, in seguito all’ultimo ciclo di tamponi effettuato nella giornata di martedì 10 novembre, sono tornati disponibili 6 giocatori precedentemente bloccati dalle norme sanitarie. Rispetto agli undici scesi in campo nell’ultima partita casalinga contro il Catania, la rosa dei disponibili per la gara di domani, 12 novembre, contro la Juve Stabia, accoglie quindi 6 nuovi giocatori più Jeremie Broh rientrante dalla squalifica. Con il gruppo partirà anche l’allenatore Roberto Boscaglia, mentre rimarrà a Palermo Nicola Valente, infortunato con una prognosi di 20 giorni”.