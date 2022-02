Palermo, torna l’ex vice presidente Guglielmo Miccichè come membro della consulta

Comunicato del Palermo Calcio a seguito della scadenza dell'incarico dei membri della consulta, torna Gueglielmo Miccichè

L'ex vicepresidente del Palermo , Guglielmo Miccichè , entra a far parte della Consulta di indirizzo, a seguito della scadenza dell'incarico dei vecchi componenti. Di seguito il comunicato del club di Viale del Fante con i nuovi membri:

"Il Palermo FC comunica la scadenza dell’incarico dei componenti della Consulta di indirizzo prevista dall’art. 23 dello Statuto, che pertanto è stata aggiornata nei suoi componenti come segue: Il Sindaco del Comune di Palermo, ha indicato il dott Leonardo Guarnotta; L’Associazione Amici Rosanero ha indicato l’avvocato Ermanno Zancla. Il Palermo FC ha indicato il dott. Guglielmo Miccichè Ai membri uscenti, avvocato Santi Magazzù e Sig.Vito Chimenti, i più sentiti ringraziamenti per l’attività prestata. Ai nuovi nominati i più fervidi auspici per il compito che sono chiamati ad assolvere".