Palermo, torna l’era del trequartista? Filippi e il ruolo di Silipo

Andrea Silipo potrebbe risultare un jolly per il Palermo di Giacomo Filippi in vista di un possibile cambio modulo

⚽️

"E se nel Palermo tornasse l'era del trequartista?".

Apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che punta i riflettori sul futuro tecnico-tattico di Andrea Silipo all'interno della rosa delle scelte di Giacomo Filippi. Attaccante giovane, con il vizio del gol e della giocata, sempre all'insegna di una spiccata imprevedibilità. Queste sono alcune delle caratteristiche nel numero 10 scuola Roma, che i supporters rosanero hanno maggiormente apprezzato dal suo arrivo in Sicilia. Spunti in velocità e tanta gamba per una pedina che, dalla prossima stagione - anche alla luce dell'addio al calcio giocato di Mario Alberto Santana - potrebbe risultare fondamentale all'interno delle gerarchie tecniche della compagine di viale del Fante.

"Un giocatore che ricopra il ruolo specifico nella squadra del dopo rifondazione in realtà non c'è mai stato. Sia in D che quest'anno con Boscaglia prima e Filippi poi, i moduli praticati non prevedevano un elemento che partisse da quella posizione". Questa l'analisi del noto quotidiano, che mette sul tavolo l'ipotesi che Filippi possa variare il suo sistema di gioco, inserendo un trequartista puro a sostegno dell'intero reparto offensivo. Per gioco espresso e qualità, infatti, l'attaccante romano potrebbe rappresentare il jolly perfetto: sana gioventù e tanta classe nella zona nevralgica del rettangolo verde.

Al momento il calciomercato non sembra dare indicazioni prioritarie in quest'ottica, vista l'esigenza da parte del club targato Hera Hora di intervenire in altri settori della rosa. Tuttavia, non avendo nell'organico giocatori con queste caratteristiche al di fuori di Silipo, è possibile che la macchina dirigenziale della società rosanero si attivi per cercare un giocatore funzionale ad un eventuale cambio del sistema di gioco. Ciò nonostante, il Palermo ripartirà certamente da Andrea Silipo, intenzionato a puntare in maniera forte e decisa sul gioiello classe 2001.