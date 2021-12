Palermo, torna il muro: con Buttaro-Marconi-Perrotta solo due gol subiti

Verso il derby: Ivan Marconi torna disposizione di Giacomo Filippi per la sfida contro il Catania di Baldini

"Filippi ritrova il muro giusto in tempo per il derby". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul derby di Sicilia, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Angelo Massimino". Chi tornerà a disposizione di Giacomo Filippi in occasione della sfida contro il Catania è Ivan Marconi. E il Palermo con Buttaro-Marconi-Perrotta ha subito fin qui soltanto due reti, entrambe lontano dalle mura amiche del "Renzo Barbera". "Un tassello decisivo, se si considera che i gol incassati fuori casa iniziano a pesare", si legge. In questa prima parte, in trasferta, i rosanero hanno incassato dieci reti, con due sole gare chiuse senza subire gol; otto le reti messi a segno.