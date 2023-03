Palermo, torna Brunori: il bomber potrebbe partire dalla panchina contro il Parma

“Palermo, Brunori recuperato ma Corini potrebbe non farlo partire dall’inizio”. Questo il titolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul prossimo match che vedrà impegnati i ragazzi di Eugenio Corini in quel dell'Ennio Tardini nel quale tornerà a disposizione Matteo Brunori , capocannoniere dei rosanero.

Il bomber rosanero, autore di 17 reti e tre assist in 31 partite disputate sarà disponibile per la trasferta del Tardini, d'altro canto è ancora da valutare la sua integrità fisica. Inoltre, l'ex Virtus Entella e Juventus non pare dare garanzie per l'intero svolgimento della gara. Non è da escludere che possa eventualmente giocare a partita in corso, lasciando spazio dal 1' ad Edoardo Soleri e Gennaro Tutino. Lo scorso anno con Filippi prima e Baldini poi, il numero nove del Palermo ha totalizzato ben tre subentri. I primi nel girone d'andata contro Campobasso e Virtus Francavilla, nei quali Brunori ha segnato due gol. L'ultimo, all'inizio dell'esperienza del tecnico toscano sulla panchina del capoluogo siciliano, Matteo era uno dei rientrati dopo la positività al Covid-19 ed ebbe spazio all'interno del match di Catanzaro per pochissimi minuti, circa otto. La gara terminò 0-0 al Ceravolo. Chissà che in quel di Parma il finale sarà differente.